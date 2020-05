Leraren kijken terug: 'De kinderen waren eigenlijk zo gewend'

Die afstand is iets waar Evelien Kist ook tegenaan liep. Zo mogen de docenten niet aan het eten en drinken van de kinderen komen. "Een jongetje kreeg zijn drinkbeker niet open", vertelt ze. "Toen moest ik zeggen: ik mag je niet helpen, vraag maar aan een klasgenootje." Ook het schoolfruit in de klas is geschrapt en het meisje dat vandaag jarig was mocht niet trakteren. "We hebben haar op het digitale bord een taart laten versieren en hebben natuurlijk wel gewoon voor haar kunnen zingen."

Onderling hoeven kinderen geen afstand te houden maar ze mogen niet aan elkaar zitten. "Dat moest ik ze wel echt uitleggen, dat wisten ze niet", vertelt Kist. "Dus in de pauze was het geen tikkertje spelen maar een spelletje met een bal doen", zegt ook juf Poels.

5 minuten handen wassen

Ook voor de leraren zijn de pauzes anders. Niet meer gezellig met z'n allen koffiedrinken in de lerarenkamer. "Nu zitten we op afstand van elkaar in de grote speelkamer", vertelt Poels. En juf Kist moet zelfs in haar klas lunchen. "Dat is wel echt ongezellig. Gelukkig komt er af en toe wel een collega in de deurpost staan om even te kletsen."

In beide klassen werd vandaag veel gesproken over corona. Over hoe de kinderen de periode thuis hebben beleefd en of ze ook bang zijn geweest dat zij of hun familieleden ziek zouden worden. "Die gesprekken waren heel waardevol", zegt Kist. "Maar morgen pakken we het 'normale' leven weer op."

Het vele handen wassen blijkt bij beide leraren wel een struikelblok. "Wij hebben één kraan in de klas, dus ze moeten alle vijftien in een rij staan wachten", zegt Kist. "Iedereen wast braaf 20 seconden z'n handen, dus dat duurt wel even. En dat bij het binnenkomst, na het buitenspelen, voor het eten en drinken. Je komt aan lesgeven bijna niet toe!", zegt ze lachend.