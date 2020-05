Kortsluiting stekkerdoos mogelijk oorzaak brand Haagse studentenflat

De brand in een Haagse studentenflat van gisteren is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een stekkerdoos van een verlengsnoer.

Dat zegt een woordvoerder van woningcorporatie Staedion tegen Omroep West.

De brand brak uit op de zestiende verdieping. De flat aan het Rijswijkseplein werd volledig ontruimd. Drie mensen werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

De flat had geen centraal brandalarm. Dat was ook niet verplicht toen de flat ongeveer dertig jaar geleden werd gebouwd, zegt de woordvoerder van Staedion. De woningcorporatie bekijkt nu met deskundigen of het alarm er alsnog moet komen.