Rattenslang jaagt bewoners stuipen op het lijf

Een rattenslang heeft de bewoners van een huis in Papendrecht de stuipen op het lijf gejaagd. Ze ontdekten het reptiel vanmorgen in hun bed. De slang is vermoedelijk via een raam naar binnen gegleden.

Een dierenzorgcentrum uit Dordrecht heeft zich over het dier ontfermd. De slang van tussen de 80 en 100 centimeter wordt van daaruit naar de reptielenopvang in Zwanenburg gebracht.

Het is onduidelijk of het dier is ontsnapt of is gedumpt. "Het zijn ware Houdini's", zegt Rob Dumont van het opvangcentrum. "Ze blijven zoeken tot ze een gaatje hebben gevonden." Rattenslangen eten voornamelijk muizen, ze zijn niet giftig en bijten zelden. Het opvangcentrum krijgt per jaar ongeveer 25 meldingen van ontsnapte rattenslangen.

"Het is afwachten of de eigenaar zich meldt. Meestal schamen mensen zich ervoor dat het dier is ontsnapt. Mensen willen ook geen paniek in de buurt zaaien", zegt Dumont tegen de regionale omroep Rijnmond.