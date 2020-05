Overstap baas bankenwaakhond naar lobbyclub hard veroordeeld

De Europese Bankenautoriteit heeft een forse tik op de vingers gekregen van de Europese Ombudsvrouw. De organisatie, belast met het toezicht op de banken in de EU, had nooit mogen toestaan dat directeur Adam Farkas overstapte naar de grootste lobbyorganisatie in de financiële sector, AFME. "Wanbeheer", zo noemt ombudsvrouw Emily O'Reilly het.

Ze vindt dat de bankenautoriteit regels moet opstellen die medewerkers ervan weerhouden naar het bedrijfsleven over te stappen. Bovendien had de organisatie, toen eenmaal bekend was dat Farkas zou overstappen, informatie die van belang zou kunnen zijn voor de lobbygroep, beter moeten afschermen.

'Integriteit, juist nu'

Met name Europese instellingen moeten volgens de ombudsvrouw boven elke verdenking verheven zijn. "Het gaat om integriteit, juist nu", aldus O'Reilly. "Nu we een nieuwe wereldwijde economische crisis ingaan, is er meer dan ooit behoefte aan bescherming van het algemeen belang. En de bankenautoriteit moet daarbij vooroplopen."

Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA, is tevreden met de harde formulering van de Europese Ombudsvrouw. Hij is een van de politici die had aangedrongen op het onderzoek. "Dit is een harde tik en het maakt duidelijk dat een overstap van toezichthouder naar lobbygroep niet zomaar kan."

Hij is ook tevreden dat er nieuwe regels komen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. "De integriteit van de financiële sector is in het geding." Tang wil dat Farkas in de toekomst niet meer welkom is bij de Europese Commissie. De toegang tot het Europees Parlement is hem al ontzegd.