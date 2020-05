'Belastingdienst controleerde mensen met tweede nationaliteit extra streng'

De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2015 een deel van de mensen met een tweede nationaliteit extra gecontroleerd bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat heeft de Belastingdienst bevestigd na onderzoek van Trouw en RTL Nieuws.

Het hebben van een tweede nationaliteit was een van vijf criteria waarop de fiscus selecteerde voor een extra controle, schrijven RTL en Trouw. Volgens de Belastingdienst zijn met deze werkwijze 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit strenger gecontroleerd dan andere burgers.

Vanaf 2014 wordt de tweede nationaliteit niet meer geregistreerd in de Basisregistratie Personen.

Kinderopvangtoeslag

Uit eerdere berichtgeving van Trouw en RTL over de misstanden bij de kinderopvangtoeslag bleek dat bij veel gezinnen die onterecht als fraudeur werden behandeld, sprake was van een tweede nationaliteit.

Dat deze mensen streng werden aangepakt heeft daar niet mee te maken, zegt de Belastingdienst. In deze gevallen werd alleen werd gekeken of ouders de Nederlandse nationaliteit hadden, omdat zij anders geen recht op de toeslag hebben.

De dienst zegt dat er na 2015 niet meer is geselecteerd op het hebben van een tweede nationaliteit, ook al waren die oude gegevens nog op te vragen.

Etnisch profileren

De Autoriteit Persoonsgegevens doet sinds vorig jaar onderzoek naar de Belastingdienst na klachten over etnisch profileren. Dat er bij de controles niet alleen op nationaliteit maar ook op ras of etnische afkomst is geselecteerd wordt door de Belastingdienst nog steeds ontkend.

Komende week geven de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen opheldering in een brief aan de Tweede Kamer.