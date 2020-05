Franse quarantaine versoepeld: het einde van het 'verloren paradijs'

In ons dorp was het altijd al stil, maar nu was het acht weken muisstil. Het enige geluid kwam van de schapen van de boer verderop. Niemand liep op straat. Contact met de buren ging via een plastic zak. Wij deden er bloemen in uit onze tuin en hingen de zak over de muur. De buren haalden de bloemen er dan uit, deden er aardappels in en hingen de zak weer aan onze kant van de muur. De vogels in onze tuin hebben van de quarantaine gebruik gemaakt om ongestoord maar liefst drie nesten te bouwen in de blauwe regen.

Wordt dat nu allemaal anders? Onze buren zullen weer naar kantoor gaan, de kinderen lopen straks naar school. In Parijs openen voor het eerst in twee maanden de winkels weer hun deuren. Auto's zullen weer rijen dik over de Champs-Élysées rijden. Hoe snel gaat het eeuwige getoeter de teruggekeerde stress weer verwoorden?

'Meerderheid bang'

De Fransen zijn er zelf niet gerust op. Uit een recente peiling blijkt dat 67 procent van de bevolking bang is. Ze zijn bang dat ze in het openbaar vervoer te dicht op elkaar zullen staan en dat hun kinderen op school al ravottend het virus gaan verspreiden.

Het heeft in Frankrijk geleid tot een hunkering naar 'het verloren paradijs', zoals dagblad Le Monde het omschreef. Toen de quarantaine begon hebben maar liefst 200.000 Parijzenaars de drukke en overvolle hoofdstad verlaten.

Ze namen hun intrek op het rustige platteland, bij familie of in een vakantiehuis: Frankrijk telt maar liefst 3,5 miljoen 'tweede huisjes'. De scholen waren toch dicht en werken kon vaak online.

Op het prachtige Bretonse eilandje Belle-Île-en-Mer was de toestroom van 'stedelingen' zelfs zo groot, dat de burgemeester nieuwkomers vroeg om weg te blijven en de vaartijden van de veerboot werden beperkt. Daar in dat verloren plattelandsparadijs in vrijstaande huizen en in dun bevolkt gebied voelden de Fransen zich afgeschermd van de gevaren van buiten, lees: van het coronavirus.