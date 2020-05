Politie rukt in coronatijd vaker uit voor verwarde personen en zwervers

Sinds de coronamaatregelen voor de zorg een kleine twee maanden geleden ingingen, is het aantal meldingen van overlast gestegen. Dat blijkt uit politiecijfers over april die NRC heeft opgevraagd. De politie rukte vaker uit voor "verwarde personen" en zwervers.

Zo kwamen er vorige maand ruim 9600 meldingen binnen over verwarde personen, ruim 1600 meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Of de oorzaak daadwerkelijk de coronacrisis is, durft de politie niet te zeggen. Maar de stijging is wel aanzienlijk groter dan de stijging die er normaal gesproken is.

Henk van Dijk, landelijk programmaleider 'personen met verward gedrag' van de Nationale Politie, zegt in de krant zich zorgen te maken. Agenten zien vaker mensen die geen zorg meer hebben en geen dagbesteding of begeleiding.

Wat de politie vooral zorgen baart, is dat er geen mensen meer in beeld zijn. Sinds de coronamaatregelen op 23 maart ingingen, hebben hulpverleners en psychiaters alleen nog maar op afstand contact met patiënten.