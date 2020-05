Britten mogen weer vaker naar buiten, maar voorzichtigheid blijft geboden, zegt Johnson

De Britse premier Johnson heeft in een televisietoespraak een lichte versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. De Britten mogen vanaf woensdag weer onbeperkt naar buiten om te sporten, ergens heen te rijden of in de zon te zitten, maar alleen met hun gezinsleden.

Mensen die niet vanuit huis kunnen werken, worden aangespoord om weer naar hun werk te gaan. Maar ze moeten niet met het openbaar vervoer reizen en alle regels naleven. Johnson benadrukte het belang van de regel om afstand te houden. De boetes bij overtreding worden verhoogd. Voor werkgevers komen er nieuwe richtlijnen om het werken veilig te maken.

De lockdown blijft dus grotendeels gehandhaafd. "Er is nog lang niet voldaan aan de voorwaarden om de lockdown op te heffen. Daarom zullen de meeste maatregelen deze week nog niet worden versoepeld", zei de Britse premier.

Dreigingsniveau coronavirus

Ook kondigde hij een systeem aan dat de dreiging van het coronavirus in kaart brengt. Er komt een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 (groen) staat voor weinig dreiging en 5 (rood) voor een kritieke situatie. Het niveau wordt voor een groot deel bepaald door het reproductiegetal, dat moet onder de één blijven. Dat wil zeggen dat een besmet persoon minder dan één ander persoon besmet.

Gekeken naar de huidige situatie is het dreigingsniveau van 4 op weg naar 3, zei Johnson. De toestand kan per regio of stad sterk verschillen. Morgen geeft hij meer uitleg in het parlement. Hij benadrukte dat er een plan is, maar dat het gebonden is aan voorwaarden. "Als er uitbraken zijn, trappen we op de rem."

Miljoenen testen

Om het aantal besmettingen omlaag te krijgen, moet de aandacht vooral uitgaan naar de verpleeghuizen en de gezondheidszorg, zei Johnson. Hij wil daarvoor onder meer een testsysteem dat zijn weerga niet kent. Hij sprak over "miljoenen en miljoenen testen".

De volgende stap is dat wordt bekeken wordt of winkels en basisscholen vanaf 1 juni weer gedeeltelijk open kunnen. Per 1 juli zouden dan een deel van de vrijetijdsindustrie en andere openbare gelegenheden weer open kunnen.

Voorwaarde voor het zetten van iedere volgende stap is dat het dreigingsniveau het toelaat. "En anders moeten we gewoon wachten tot het zover is."

"We komen hier sterker en beter uit. We moeten alert blijven, het virus onder controle krijgen en levens redden."