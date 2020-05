Zwarte gemeenschap VS hard geraakt: 'Rassenscheiding duikt door crisis weer op'

Voor de ramen van de huizen in de wijk Takoma in het noordoosten van Washington DC zitten tralies. In het perkje voor de baptistenkerk staat een billboard van Black Lives Matter. Door de ramen zijn de opzwepende melodieën van gospelmuziek te horen.

Wie de kerk binnenstapt, wordt gewoonlijk met open armen ontvangen, alleen mag dat nu niet meer. "Sorry," zegt voorgangster Julianne Robertson. "Het is een gewoonte waar ik maar niet mee kan breken. Ik blijf mensen omarmen, want ik voel me beschermd door Gods liefde."

In de kerk is maar een handjevol mensen aanwezig. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn kerken gesloten en worden de diensten online gestreamd. "Juist in deze tijd hebben mensen de kerk nodig en dat geldt zeker voor onze mensen," zegt dominee Graylan Hagler, de geestelijk leider van deze baptistengemeente.

"Onze congregatie is gebroken. We hebben in korte tijd tien mensen verloren, onder wie de 54-jarige Jeremie. Hij was het hart van de gemeenschap. Iedereen kende hem en hield van hem."

Correspondent Marieke de Vries bezocht de kerk: