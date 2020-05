Soulzangeres Betty Wright (66) overleden

De Amerikaanse soulzangeres Betty Wright is overleden. Dat heeft haar nichtje bekendgemaakt op Twitter. Waaraan ze is overleden, is niet bekend. Wright was 66 jaar.

Wright, geboren als Bessie Regina Norris, is vooral bekend van klassiekers als Tonight is the Night, Where is the Love en haar grootste hit Clean Up Woman.

Ze begon haar carriรจre in de gospelgroep van haar familie in Miami, Op 14-jarige leeftijd kwam haar eerste soloalbum uit. Met de hit Girls can't do what the Guys do kwam ze in 1968 voor het eerst in de top 40. Haar grootste hits scoorde ze begin jaren 70. In 1988 had ze nog succes met het nummer No Pain, No Gain.