Kitesurfer verongelukt op strand Kamperland in Zeeland

Op het strand bij Kamperland in Zeeland is een kitesurfer om het leven gekomen. Dat gebeurde in de buurt van een Roompot-vakantiepark bij de Mariapolderseweg. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, de politie doet nog onderzoek.

De hulpdiensten werden iets voor 16.00 uur opgeroepen. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. De hulpverleners probeerden de kitesurfer op het strand nog te reanimeren, maar tevergeefs.

Vanwege de harde wind zijn langs de Zeeuwse kust veel watersporters actief, schrijft Omroep Zeeland. Het KNMI heeft voor vanavond en morgen code geel afgekondigd vanwege zware windstoten van rond de 75 kilometer per uur.