IS-sympathisant bekent vernielingen van winkels met Duits-Turkse eigenaren

De Duitse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het vernielen van meerdere winkels van Duits-Turkse eigenaren. De 25-jarige man heeft bekend. Als motief gaf hij aan "Turken te haten".

Half april vlogen er drie keer stenen door de ruiten van Turkse winkels in Waldkraiburg in Beieren en ging een groentewinkel in vlammen op. Zes mensen raakten gewond. Naast ernstige brandstichting en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, wordt de man beschuldigd van 27 gevallen van poging tot moord.

Waldkraiburg-bommenwerper

De man, zelf van Turkse afkomst, had materialen bij zich om een bom te maken. De recherche deed na de arrestatie onderzoek in twee huizen en een ondergrondse parkeergarage. Daar werden nog eens dertien pijpbommen, tien kilo chemicaliën en een pistool gevonden.

Volgens de politie is daarmee erger voorkomen. De man noemde zichzelf de 'Waldkraiburg-bommenwerper'. Hij zou zijn geradicaliseerd en voelde zich verbonden met Islamitische Staat. Waarom hij Turken haat, is niet duidelijk.