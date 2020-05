Haagse studentenflat ontruimd na brand

In een studentenflat in Den Haag is brand uitgebroken. Volgens de brandweer ging aan de brand een explosie vooraf in een van de appartementen.

De brand woedde in een appartement op de zestiende verdieping. De flat aan het Rijswijkseplein is door de brandweer volledig ontruimd. Het is volgens een woordvoerder nog onduidelijk wanneer mensen naar hun appartement terug kunnen. Op dit moment wordt er nageblust en worden de appartementen gecontroleerd om te kijken of er geen giftige dampen hangen.

In de flat zat een aantal mensen vast in hun appartement omdat de vluchtwegen vol rook staan, meldt Omroep West.

Volgens de brandweer zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Zeven anderen zijn behandeld in een ambulance, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.