Tiende autobrand in Leidschendam ondanks extra toezicht politie

Ondanks extra toezicht van de politie is vannacht in Leidschendam opnieuw een auto in vlammen opgegaan. Inmiddels zijn in de gemeente tien auto's uitgebrand in zestien dagen tijd.

Vannacht brandde een personenauto uit. Een nacht eerder gingen een bestelbus en een container in vlammen op, meldt Omroep West. De politie surveilleert extra en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.