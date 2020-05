Engeland gaat 'corona-alert' instellen zoals bij terrorisme

In Engeland komt naar verwachting een systeem om de dreiging van het coronavirus in kaart te brengen. Net zoals bij terrorismedreiging komt er een schaal van 1 (groen, weinig dreiging) tot 5 (rood, de situatie is kritiek). Het systeem wordt in eerste instantie alleen ingevoerd in Engeland en later mogelijk ook in Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Premier Johnson maakt dat systeem vanavond bekend in een tv-toespraak, waarin hij ook zal duidelijk maken dat Engeland van dreigingsniveau 4 op weg is naar niveau 3. Wel wordt er rekening mee gehouden dat de toestand per stad en per regio sterk kan verschillen, melden Britse media.

Johnson, die zelf covid-19 heeft gehad, zal verder een nieuwe leuze lanceren ter vervanging van de slogan "Blijf thuis". De nieuwe luidt "Blijf alert, beheers het virus, red levens". Ook zal hij schetsen hoe het land langzaam toe kan naar het beëindigen van de beperkingen die sinds 23 maart in het Verenigd Koninkrijk gelden. Of hij daarbij een tijdsschema zal bieden zoals premier Rutte dat in Nederland heeft gedaan is nog de vraag.

Gisteren werd al bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk een verplichting komt voor iedereen die in het land aankomt om twee weken in quarantaine te gaan.

Koningin trekt zich terug

Vanwege de coronacrisis trekt koningin Elizabeth zich terug uit de openbaarheid. Al haar verplichtingen zijn afgezegd en ze zal voor onbepaalde tijd op Windsor Castle verblijven. Buckingham Palace in Londen is de hele zomer dicht voor het publiek.