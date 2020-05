Europese ondernemers staan te springen om toeristen, maar wat kan er deze zomer?

In het bij Nederlanders geliefde Torremolinos zitten ondernemers met de handen in het haar. Frans Damen is eigenaar van een grandcafé in de badplaats: "Wij zitten hier met dubbele problemen: we mogen niet open en als we al open mogen hebben we geen klanten. Ons café heet 'De Brabander', daar komen geen Spanjaarden op af."

In Torremolinos zitten ongeveer 45 Nederlandse horecaondernemers. "De Nederlandse supermarkt hier is ons meetingpoint geworden", vertelt hij. "Een ding is voor ons allemaal duidelijk: als de toeristen uit Nederland dit jaar niet komen, hebben we een groot probleem. Torremolinos kan niet zonder hen, net zoals Mallorca niet zonder de Duitsers kan. Zelfs de Spanjaarden hier weten dat."

Proefballonnen

Ook Italië richt zich voorlopig op vakantiegangers uit eigen land. Vanuit de overheid is volstrekt geen duidelijkheid over wanneer campings en hotels weer open mogen. "Ondernemers komen weliswaar zelf met ideeën, het zijn allemaal proefballonnen", zegt correspondent Marghadi. "Fase 2 van de versoepeling van de lockdown is pas net begonnen en dus wordt nog druk overlegd hoe Italië straks om moet gaan met de naar alle waarschijnlijkheid veel kleinere stroom van toeristen."

Frankrijk neemt eind mei beslissingen over de zomervakantie. Terwijl campings en brancheorganisaties hard werken aan hygiëneprotocollen, schemeren wat plannen door. "Politici ontmoedigen verre vakanties en sturen vooral aan op binnenlands toerisme", zegt NOS-correspondent Frank Renout.

Het regionaal toerismebureau in het populaire Normandië neemt alvast een voorschot en vraagt toeristen letterlijk om weg te blijven. "Tot binnenkort, maar niet te snel!", staat op de site van het bureau. "De gezondheid van ons allen is het belangrijkst, dus: blijf huis."

Voor iedereen die nu niet kan komen maar toch wat Normandische ambiance wil, is een 100 procent Normandische playlist samengesteld met 47 chansons. Alles om de onvermijdelijke klap die volgt voor de Normandië-liefhebber wat te verzachten.