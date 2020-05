Vrouw na uren uit zendmast in Bemmel gehaald

Een jonge vrouw heeft vanmiddag urenlang boven in een zendmast in Bemmel gezeten. Verschillende hulpdiensten waren eind van de middag ter plaatse om haar uit de mast te krijgen. Uiteindelijk is ze met behulp van een grote kraan veilig naar beneden gehaald.

De vrouw is meegenomen naar het bureau. De politie gaat daar met haar in gesprek. Er is nog niets bekend over haar motief.

Volgens de politie wordt er op het bureau eerst bekeken of de vrouw verward is en hulp nodig heeft. De politie gaat niet uit van een verband met de recente brandstichtingen in zendmasten, zegt een woordvoerder.

Dat waren vermoedelijk acties tegen de uitrol van het snelle 5G-netwerk. Volgens tegenstanders dragen de G5-zendmasten bij aan de verspreiding van het coronavirus, maar daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor.