Rock-'n-roll-legende Little Richard (87) overleden

De Amerikaanse zanger Little Richard is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon tegenover het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone bevestigd. De doodsoorzaak is niet bekend.

Little Richard geldt als een van de belangrijkste grondleggers van de rock-'n-roll. Hij wordt vaak in één adem genoemd met grootheden als Chuck Berry, Elvis Presley en Buddy Holly.

Midden jaren vijftig had hij veel succes met nummers als Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille en Good Golly Miss Molly. Hij was geliefd bij zowel witte als zwarte Amerikanen en dat was tijdens de strikte rassenscheiding in die periode heel bijzonder.