Bouwhek voor ramen verpleeghuis moet familie op afstand houden

Bij verpleeghuis De Oude Plataan in Dieren zijn bouwhekken geplaatst op anderhalve meter afstand van de gevel. Dat was nodig om ouderen te beschermen tegen het coronavirus, zegt directeur Wil Zajdenband. Het hek moet familieleden op afstand houden

Sommige mensen zochten hun ouders of grootouders via de ramen op en raakten hen aan. "Ze zoeken echt lijfelijk contact: handen vasthouden, knuffelen, spullen overhandigen", aldus Zajdenband bij Omroep Gelderland. Volgens hem is meermalen met de families in kwestie gesproken. Maar een aantal familieleden van de 52 bewoners trok zich daar niets van aan.

Het is behoorlijk inleveren

Voor alle verpleeghuizen geldt sinds 20 maart een bezoekverbod. Een kleine groep mensen zoekt in Dieren toch direct contact. "Om en nabij de vijf families", schat Zajdenband. "De richtlijn 'geen lijfelijk contact' is voor het publiek moeilijk. Het is behoorlijk inleveren voor de families. Dat snap ik. Maar zij moeten echt beseffen dat ze heel veel mensen in gevaar brengen."

De hekken staan pal voor de kamers van bewoners. De zorginstelling gaat nogmaals in gesprek met de families. Pas als die aangeven om te stoppen met hun raambezoek, worden de hekken weer weggehaald.

Overigens heeft het kabinet een versoepeling aangekondigd van het verzoekverbod in verpleeghuizen. Vanaf maandag wordt in 25 verpleeghuizen onder strikte voorwaarden maximaal één vaste bezoeker per bewoner toegestaan. Als dat goed blijkt te werken, wordt deze regeling per 25 mei uitgebreid naar meer verpleeghuizen.