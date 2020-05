NS: ga niet met de trein naar het strand

De NS heeft mensen opgeroepen om niet met de trein naar Zandvoort te gaan. Het was vanochtend erg druk in de treinen naar de badplaats. Eén trein kon pas vertrekken nadat de NS dagjesmensen had gevraagd om uit te stappen.

Om de drukte te reguleren zijn op het perron op Amsterdam CS toegangshekken geplaatst. Alleen het aantal mensen dat in de trein mag, mag door de hekken het perron op. De rest wordt tegengehouden.

In Zandvoort zelf is het ook drukker dan afgelopen weken. Een deel van de parkeerplaatsen op de boulevard is vandaag weer opengesteld. Verkeersregelaars monitoren de drukte en bepalen op basis daarvan of de toegangswegen weer moeten worden afgesloten. Op de webcam is te zien dat de anderhalvemeterregel op het strand goed lijkt te worden nageleefd.