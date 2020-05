Met deze maatregelen kunnen middelbare scholieren straks weer naar school

Als 2 juni de middelbare scholen in Nederland weer opengaan, gaan die er heel anders uitzien. Deze week kwamen de VO-Raad en de onderwijsbonden met een protocol over de 'anderhalvemeterschool'. Het advies: gespreid naar school, anderhalve meter afstand en een dichte kantine.

NOS Stories dook in het protocol om uit te zoeken hoe zo'n middelbare school in coronatijden er dan precies uit gaat zien. In de video hieronder zie je hoe honderdduizenden middelbare scholieren over een paar weken weer naar school gaan - en wat de leerlingen daar eigenlijk zélf van vinden.