Moordenaar met verlof om corona in Drentse gevangenis te voorkomen

175 gedetineerden aan het einde van hun celstraf mogen de tijd die hun nog in de gevangenis rest thuis uitzitten. Gevangenissen willen voorkomen dat ze telkens met proef- en weekendverlof gaan en dan besmet raken met het coronavirus.

Een van de gevangenen die nu met een enkelband thuis zit is de moordenaar van Kim Stoker uit Emmen. Haar vader is woedend. "Ik snap hier helemaal niks van. Die man hoort gewoon opgesloten te zitten in zijn cel. Daar is hij toch ook veilig voor corona", aldus Rob Stoker bij RTV Drenthe. "Dit is te bizar voor woorden."

De 24-jarige Kim Stoker werd op 10 februari 2013 doodgestoken in haar flat in Emmen. Haar vriend werd veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens doodslag.

Rob Stoker stuitte bij toeval op het bericht in een regionale krant, waaruit bleek dat een groep van 24 gedetineerden in de zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI) in Veenhuizen met elektronisch toezicht naar huis is gestuurd vanwege het coronavirus. Vorige week kreeg hij de bevestiging dat een van de 24 de moordenaar van zijn dochter is.

De regeling geldt niet alleen voor de gedetineerden in het Drentse dorp, maar in totaal voor 175 gevangenen in heel Nederland. "Zij hebben een enkelband en slapen thuis", aldus Eveline Petit van de Dienst Justitiële Inrichtingen bij RTL.

Tijdelijk verlof

Alle 175 zitten aan het einde van hun gevangenschap. Overdag zijn ze buiten de gevangenis aan het werk. Ze krijgen ook weekendverlof. Dat leidt tot veel inkomend en uitgaand verkeer in de gevangenis en dat verhoogt het besmettingsrisico.

Het is niet duidelijk hoe lang de regeling nog loopt. Stoker heeft van de gevangenis gehoord dat het om een "tijdelijk" verlof gaat. De moordenaar zou het resterende deel van zijn straf (tot februari volgend jaar) in de cel moeten uitzitten "zodra de coronacrisis dat toelaat". "Maar ik geloof daar echt niet meer in", zegt Stoker.

De Emmenaar onderneemt verder geen actie. "Ik kan er wel heel erg boos over doen, en het totaal niet eens zijn met dergelijke procedures, maar het helpt toch niks. Het is zo frustrerend."