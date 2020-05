Sierteelt zag export instorten, maar krabbelt (ook door Moederdag) weer op

Inmiddels lijkt de schade enigszins mee te vallen." "De handel is behoorlijk aangetrokken", ziet Marco van Zijverden, directeur van de Dutch Flower Group. Dat is een samenwerking van 33 bedrijven die samen de sierteeltketen bedienen. "Waar we in maart op indexen zaten van min 40 tot 80 procent, is het nu tussen de min 10 en min 20 procent."

"De luchtvracht is wel een probleem", zegt Van Zijverden. "Die is erg duur. Zowel voor de aanvoer van Afrika naar hier, als de export van hier naar bijvoorbeeld de VS."

Michel van Schie van Royal FloraHolland legt uit hoe dat komt. "Normaal gaan veel bloemen mee in het vrachtruim van passagiersvliegtuigen. Maar veel van die vluchten zijn gecanceld. Transport is daardoor relatief duur: soms wel drie of vier keer de normale prijs."

Toch is directeur Van Zijverden over de hele linie optimistisch. "De consument blijft kopen. Ook in Duitsland, Engeland en heel Scandinavië. De pijn is minder dan vooraf gevreesd."