Entertainer Roy Horn (Siegfried & Roy) overleden in Las Vegas

Als kind was Horn al gefascineerd door exotische dieren en had een jachtluipaard als huisdier. Deze Chico nam hij ook mee toen hij ging werken op een cruiseschip, eind jaren 50. Het was daar dat hij Fischbacher ontmoette, die naast zijn werk op het schip ook kleine goocheltrucs deed om de gasten te vermaken. Roy ging hem daarbij helpen en zo ontstond 's wereld bekendste illusionistenduo.

Na optredens overal ter wereld kwamen Horn en Fischbacher in 1967 met hun goochelshow in Las Vegas terecht. De Siegfried & Roy Show waarmee ze uiteindelijk in het hotelcasino The Mirage stonden, was bij aanvang in 1990 met een productiebudget van 30 miljoen dollar verreweg de grootste en duurste show in de gokstad.