'Verpleeghuizen wilden al vroeg testen, maar werden geweigerd'

Verpleeghuizen hebben sinds begin maart al geprobeerd hun personeel te laten testen op het coronavirus, maar werden geweigerd door laboratoria, terwijl die soms voldoende testcapaciteit hadden. Zelfs toen half maart bezoek aan verpleeghuizen werd verboden vanwege besmettingsgevaar, werd het personeel niet getest. Dat meldt het journalistieke onderzoeksplatform Investico voor Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer.

De tests werden geweigerd omdat onduidelijk was waar in Nederland er beschikbare capaciteit was. "Marktwerking leidde de afgelopen tien jaar tot een wildgroei aan laboratoria", schrijft Trouw. "Waar voorheen één of twee labs per regio waren, zijn er nu landelijk ruim honderd. Volgens GGD'ers en arts-microbiologen is het overzicht zoek."

Voorschriften RIVM

Trouw schrijft dat het grootste laboratorium van Nederland, Star-shl, naar eigen zeggen wel capaciteit had, maar aanvankelijk verpleeghuizen weigerde omdat het RIVM dit voorschreef. "Er kwamen verpleeghuizen die wilden testen, maar wij zeiden: 'we testen alleen huisartsen en verloskundigen. Dat is wat we volgens de richtlijnen mogen doen'. Pas gaandeweg hebben we verpleeghuizen erbij genomen."

Directeur Peter Hoppener van zorgorganisatie Vivent uit Den Bosch bevestigt in de krant dat hij personeel wilde laten testen, maar dat dat niet mocht. "Terwijl nu blijkt dat personeel ongewild voor een flink deel van de besmettingen heeft gezorgd."