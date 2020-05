Drukte door reserveringen bij restaurants: 'Het is niet normaal'

Nu de coronamaatregelen wat versoepeld worden, hebben horecaondernemers het enorm druk met het verwerken van reserveringen van klanten. Helemaal zeker dat de restaurants en terrassen op 1 juni weer open kunnen, is het trouwens nog niet.

Toch stromen de reserveringen sinds de persconferentie van woensdagavond binnen. De meeste worden gedaan in Utrecht, gevolgd door Amsterdam en Rotterdam, zegt reserveringswebsite The Fork. Het aantal aanvragen groeide volgens de site de afgelopen dagen van tientallen naar enkele duizenden.

Die stijging kwam al op gang voordat de persconferentie was afgelopen, zegt directeur Joyce Teune. "We zien dat veel mensen staan te popelen om weer uit eten te gaan."

Uit onderzoek onder 4000 The Fork-gebruikers blijkt daarnaast dat zo'n 65 procent van de mensen denkt binnen een maand weer uit eten te gaan.

'Platgebeld'

"Het is niet normaal", zegt Chanan Wisse, verantwoordelijk voor de wijn bij restaurant Scheepskameel in Amsterdam. "We worden platgebeld en de mailbox zit vol met aanvragen vanaf 1 juni. We nemen tot nu toe niks aan omdat we eerst kijken hoe we de boel gaan inrichten", zegt de sommelier.

Hij is net als veel andere ondernemers bezig met nadenken over de vraag hoe hun zaak open kan in de anderhalvemetersamenleving. "We hadden de eerste dagen van juni al vijf keer vol kunnen zitten. Dit geeft moed en energie om weer open te gaan."

"De persconferentie was nog niet klaar of de reserveringen kwamen al binnen", zegt ook restauranteigenaar Lars Mooren van Le Jardin in Utrecht. "Twee avonden zitten al bijna vol, al zit het nog niet op het oude niveau. Hopelijk trekt dat nog bij."