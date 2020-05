Oversterfte onder kwetsbaren door corona nog fors, maar neemt wel af

In de laatste volle week van april was de oversterfte door corona nog altijd fors bij mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg. Dat gold niet alleen voor de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook in andere zorginstellingen en bij Nederlanders die zorg aan huis kregen.

Er waren onder deze kwetsbare groepen in die week 50 procent meer overlijdens dan in het begin van het jaar. Dat betekent overigens wel een daling ten opzichte van de week ervoor. Bij de rest van de bevolking daalde de sterfte juist niet verder, blijkt uit een analyse van het CBS van de tot nu toe beschikbare cijfers.

Vertraging

Normaal gesproken meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met het RIVM iedere vrijdag de oversterfte sinds het begin van de coronacrisis. Van de overlijdens die het RIVM dagelijks meldt is bekend dat die incompleet zijn, omdat alleen de mensen worden geteld bij wie officieel covid-19 is vastgesteld. In de laatste week van april lijkt de sterfte aan corona nog altijd 1,5 keer hoger dan in die officiële getallen.

Over de hele vorige week heeft het CBS dit keer echter nog onvoldoende informatie, vanwege vertraging bij de overlijdensberichten door 4 en 5 mei. In plaats daarvan komt het CBS met extra gegevens over de bijna 300.000 mensen die een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz) Van hen verblijven er 123.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen; de meesten krijgen een andere vorm van zorg, al dan niet thuis.

In week 17 (20 tot en met 26 april) stierven er 1708 mensen die zo'n vorm van langdurige zorg kregen. Dat is nog altijd 548 meer dan in een gemiddelde week begin dit jaar. Maar het is weer duidelijk lager dan tijdens de piek van week 15, toen er 2400 mensen in deze categorie overleden.

Stijging

Onder de rest van de bevolking nam de sterfte al vanaf begin april af, maar inmiddels lijkt die daling tot stilstand gekomen. In week 17 was de sterfte nog altijd 9 procent hoger dan gemiddeld. In sommige GGD-regio's (Utrecht, Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek) was volgens Tanja Traag van het CBS zelfs een stijging van de oversterfte te zien. Echte conclusies daarover zijn pas te trekken als ook de cijfers over de vorige week compleet zijn.