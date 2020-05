Politie Eindhoven ziet verbanden tussen tien zware geweldsmisdrijven

De politie ziet verbanden tussen tien liquidaties en moordpogingen in de regio van Eindhoven. "Netwerken in het drugsmilieu vechten conflicten uit met extreem veel geweld en dat moet stoppen", schrijft de politie in een persbericht.

In tien zaken uit 2018 en 2019 vraagt de politie nu om tips van het publiek. Het gaat om twee liquidaties, vier pogingen daartoe en vier beschietingen van woningen of bedrijven. In zaken waarbij doden en gewonden zijn gevallen worden beloningen uitgeloofd tot 20.000 euro. "Het kan niet anders dan dat er mensen zijn die meer weten, maar die bijvoorbeeld uit angst voor criminelen tot nu toe hebben gezwegen", zegt de politie.

Alle gevallen hebben volgens de recherche "in meer of mindere mate" te maken met drugscriminaliteit. "Soms waren slachtoffers bekenden in die wereld, maar ook via bijvoorbeeld familie, vrienden of bekenden kon altijd een link worden gelegd met dit milieu." Niet ieder slachtoffer was crimineel, benadrukt te politie.

Andere verbanden zijn het signalement van een dader, dat in twee gevallen overeenkomt, een haperend wapen en het gebruik van motorscooters. In een aantal zaken werd hetzelfde type auto gebruikt.