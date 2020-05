Indiase trein rijdt over slapende arbeidsmigranten

In India zijn zeker 16 arbeidsmigranten omgekomen, toen een trein over hen heen reed. De migranten hadden door de corona-lockdown hun baan verloren en waren met anderen op weg naar huis, een tocht van 157 kilometer. Omdat er vanwege de lockdown bijna geen treinen meer reden, kozen ze voor de kortste weg: over het spoor.

Na 36 kilometer namen ze een pauze, op en naast het spoor. Sommigen vielen in slaap. De machinist van een goederentrein zag hen te laat. Hij remde, maar het lukte niet om de trein op tijd tot stilstand te brengen.

Veertien migranten waren op slag dood, twee stierven in het ziekenhuis. Drie leden van de groep bleven ongedeerd.