Digitale raadsvergadering West Betuwe ruw verstoord door racisme

Een videovergadering van de gemeenteraad van West Betuwe is gisteravond verstoord door racistische en pornografische uitingen. Tijdens de vergadering zei een onbekende stem onophoudelijk 'neger' en kwam er porno in beeld.

De raad zou onder meer digitaal vergaderen over het wegenbeheerplan. De gemeente had op de website een link geplaatst voor het overleg dat via de videoconferentie-app Zoom werd gehouden, zodat ook bewoners mee konden praten.

De vergadering werd al snel gestopt vanwege de racistische en pornografische uitingen. Op de schermen verscheen onder meer een hakenkruis, zei fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB) tegen Omroep Gelderland.