Resten hoeve gevonden, dicht bij vindplaats muntschat Goeree-Overflakkee

Het vermoeden is dat een bewoner van het bouwwerk ook belastinginner was en de munten in tijden van gevaar in de grond heeft verstopt. Om een onbekende reden heeft hij ze er nooit uit gehaald.

Dat de resten uit de zestiende eeuw komen, is onder andere te zien aan de manier waarop een stenen muur is gemetseld, zegt archeoloog René Proos van de provincie Zuid-Holland.