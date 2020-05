Tien procent sportverenigingen vreest voor voortbestaan door coronacrisis

De Nederlandse sportwereld maakt zich grote zorgen over de impact van de coronacrisis. Tien procent van de sportverenigingen voelt zich bij sluiting van de sportaccommodatie op korte termijn (tot de zomer) in haar voortbestaan bedreigd. Dat is de belangrijkste conclusie die het Mulier Instituut trekt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van sportkoepel NOC*NSF.

Mocht de crisis langere tijd aanhouden dan vrezen zelfs vier op de tien sportverenigingen, door onder meer het verlies van leden en inkomsten, uiteindelijk ten onder te zullen gaan.

Het onderzoek door het Mulier Instituut werd uitgevoerd in de periode van 1 tot en met 13 april. Sportverenigingen konden in de enquête aangeven met welke problemen en vraagstukken ze worstelen als gevolg van de kabinetsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden en in welke mate ze ondersteuning nodig zouden hebben om de crisis te overleven. Er deden ruim 3.200 sportclubs mee aan het onderzoek.