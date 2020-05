Hoogste ziekteverzuim in 17 jaar en mensen ervaren meer psychische klachten

Het ziekteverzuim in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen naar 5,2 procent. Dat is het hoogste verzuim in zeventien jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers.

In vrijwel alle bedrijfstakken was een toename van het verzuim te zien. In de zorg en de industrie was het verzuim het hoogst. Het CBS zegt niet wat de invloed van de uitbraak van het coronavirus is op het ziekteverzuim, omdat het bureau geen onderscheid maakt tussen de verschillende maanden of weken.

Het verzuim was het hoogst in de gezondheidszorg en de industrie (6,7 procent). In de gezondheidszorg was dat vorig jaar nog 6,1 procent, in de industrie 5,8 procent. Met een percentage van 6,2 is het ziekteverzuim in het openbaar bestuur ook bovengemiddeld. Het verschil met vorig jaar (6,1 procent) is wel nihil.

Psychische klachten

Door de coronacrisis heeft een grote groep Nederlanders last van verergerde psychische klachten, schrijft Trouw op basis van een enquête van het Trimbos-instituut. Daarin zegt een derde meer last te hebben van depressieve gevoelens, slaapproblemen en angst.

Het instituut ondervroeg 3000 Nederlanders vanaf 18 jaar oud. Bijna 40 procent ervaart meer stress sinds de corona-uitbraak. Ze maken zich bijvoorbeeld meer zorgen over hun financiële situatie. Van de groep die meer stress ervaart, heeft 60 procent last van angstklachten en depressieve gevoelens. De helft heeft vaker last van slaapproblemen en een op de tien denkt wel eens aan de dood.

Het onderzoek is niet representatief: 83 procent van de respondenten is vrouw en er deden relatief weinig jongeren meer aan de enquête.