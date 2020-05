Winst ING daalt 40 procent door coronavirus

ING moet extra geld opzij zetten voor leningen van bedrijven die mogelijk niet worden terugbetaald en daarom daalt de winst. In de eerste drie maanden van het jaar bleef er onderaan de streep 670 miljoen euro winst over, vorig jaar was dat nog 1,1 miljard euro.

"Als wereldwijde bank worden we op verschillende manieren geraakt, onder meer door de impact van de epidemie op onze klanten, werknemers en gemeenschappen waar we actief zijn", zegt ING-topman Ralph Hamers. Het zijn de laatste cijfers die hij voor de bank presenteert. Eind juni vertrekt hij om naar de Zwitserse bank UBS te gaan.

In verschillende landen geeft ING uitstel aan klanten om leningen later terug te betalen vanwege het coronavirus. De bank moest 661 miljoen euro opzij zetten voor leningen van bedrijven die mogelijk niet worden terugbetaald. Ter vergelijking, vorig jaar ging dat over dezelfde periode nog om een bedrag van 207 miljoen euro.

ING heeft bijvoorbeeld geld uitgeleend aan Amerikaanse oliebedrijven. De olieprijs staat nu zo laag dat bedrijven in de Verenigde Staten in problemen kunnen komen. Ook voor Nederlandse en Belgische winkels die mogelijk in problemen komen is er geld apart gezet.

Topman Hamers zegt overtuigt te zijn dat ING de toekomst aan kan. Wel wil de bank onderzoeken waar er op kosten kan worden bespaard de komende tijd.