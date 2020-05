Airco uit, raam dicht tijdens rijles tegen corona? 'Klinkklare onzin'

"Dan moeten we de leerling op hun blauwe ogen geloven dat er geen corona of verkoudheid in hun omgeving is", reageert rijschooleigenaar Pascal Groenen kritisch op de vakbladwebsite. Hij noemt het waanzin en het is hem "totaal onduidelijk hoe we veilig ons beroep kunnen uitoefenen op 30 centimeter afstand".

Het liefste zou Groenen zien dat het dragen van een mondkapje verplicht wordt, zoals in het openbaar vervoer. Maar in het nieuwe protocol is het gebruik van beschermingsmiddelen juist optioneel. Daarmee volgen de brancheorganisaties de richtlijn op van de overheid, stelt de Bovag.

Het veiligheidsprotocol staat "vol tegenstrijdigheden en waanzin", zeggen critici. Wees blij dat je weer aan de slag kan en doe het gewoon niet als je het een te groot risico vindt, reageren andere rijschooleigenaren.

Wat vinden (toekomstige) leerlingen?

Vorig jaar werden er ruim 400.000 praktijkrijexamen afgenomen in de categorie personenauto's. Ook Ezra Lynch (18) wil zo snel mogelijk zijn rijbewijs halen, want hij heeft nu alle tijd aangezien hij klaar is met de middelbare school. Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is.

"Ik heb niet het gevoel dat deze nieuwe maatregelen heel goed gaan werken." Want zelfs als de ramen dichtblijven en de airco uit staat "zit je nog steeds in een auto, vrij dicht op elkaar. En het feit dat het dragen van beschermingsmaterialen vrijwillig is, helpt ook niet echt."

Onder de streep wil Lynch toch op korte termijn rijlessen gaan volgen. "Ik en de mensen in mijn omgeving zitten niet in de risicogroep, dus het is een 'gok' die ik kan wagen."