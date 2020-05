Rutte: opengaan terrassen op 1 juni staat niet vast

Premier Rutte waarschuwt dat nog niet vaststaat dat de terrassen op 1 juni opengaan. Het kabinet besluit een week van tevoren of dat door kan gaan. "Als het onverstandig is, doen we het niet", zei hij in een debat met de Tweede Kamer. Hij noemt het "heel spannend" wat er de komende weken gaat gebeuren.

Volgens de premier zitten we nu in een overgangsfase. Een week voor 1 juni adviseren de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) op basis van onder meer het aantal besmettingen en het aantal opnames op intensivecareafdelingen of het coronavirus voldoende onder controle is om de maatregelen verder te versoepelen.

Gisteravond kondigde Rutte aan dat het de bedoeling is dat op 1 juni, onder strikte voorwaarden, de terrassen weer opengaan. Ook restaurants, theaters en bioscopen kunnen dan een beperkt aantal mensen gaan toelaten. "Maar het moet wel kunnen", zei hij vanmiddag keer op keer in de Tweede Kamer. "Op dit moment is de inschatting dat dit kan."

Als het onverstandig is doen we het niet, zei premier Rutte: