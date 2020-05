KNVB en evenementenmakers onaangenaam verrast door brief De Jonge

Ministerie: 'We blijven in gesprek'

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid wil niet speculeren over wat dit precies betekent voor bijvoorbeeld wedstrijden in het betaald voetbal met publiek en voor concerten. Hij benadrukt dat er veel onzekerheden zijn.

"We blijven in gesprek met de sectoren over wat er mogelijk is. Het is in elk geval niet de verwachting dat in een keer weer grote publieksevenementen kunnen worden gehouden", voegt hij eraan toe.