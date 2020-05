Kritiek Brabantse artsen op nieuw beddensysteem na pilot

Artsen van Brabantse ziekenhuizen zijn negatief over een nieuw beddensysteem dat laat zien hoeveel vrije bedden er beschikbaar zijn. Na een proef, die onder druk tot stand kwam, concluderen ze dat het nieuwe systeem leidt tot een "grotere registratielast" en dat het voor de ziekenhuizen "veel gevraagd is om een nieuw systeem in deze crisistijd in te voeren". De betrokken artsen, die ook IT-specialisten zijn, zien geen meerwaarde in het nieuwe systeem.

Toen het coronavirus eind februari in Nederland opdook, werden de ziekenhuizen in Noord-Brabant overspoeld met patiënten. In korte tijd was er grote behoefte aan extra bedden en moesten allerlei patiënten verdeeld worden over de rest van het land. Daarvoor werd het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding opgericht. Dat centrum kwam met het advies voor een nieuw systeem om de beddencapaciteit in kaart te brengen. Het ging om het softwaresysteem 2Twnty4.

Van de 'IT-artsen' had dat nieuwe systeem niet gehoeven. "Wij waren stomverbaasd. In plaats van de bestaande systemen te versterken kwamen ze met een nieuw systeem", zegt Ruud de Waal, intensivist en voorzitter van het netwerk van medische informatiespecialisten in de zorg. Ziekenhuizen gebruiken immers zelf al systemen om te kunnen zien waar nog bedden beschikbaar zijn. "Iedereen moest er alleen weer op gewezen worden om die goed in te vullen."

Iets terugdoen

Desondanks werd besloten om de proef in twee Brabantse ziekenhuizen te beginnen. Dat gebeurde na "enorme druk vanuit landelijke sturing om iets terug te moeten doen voor de hulp die geboden is toen het in Brabant zo ontspoorde", staat in vergaderingsnotulen van het Netwerk Acute Zorg Brabant.