Oudste man van de Benelux (109) overleden

Eelke Bakker, de oudste man van de Benelux, is in zijn woonplaats Dokkum overleden. Hij is 109 jaar en 280 dagen geworden.

"Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen, laten wij u weten dat in het bijzijn van zijn dierbaren is overleden onze lieve zorgzame vader, schoonvader en fantastische (oude) opa", staat in de rouwadvertentie.

Bakker werd op 28 juli 1910 geboren in Ballum op Ameland. Omdat daar niet veel werk was, verhuisde hij op zijn achttiende naar de vaste wal. Hij ging in Anjum bij een boer werken en later in Metslawier. Daarna heeft hij jarenlang bij Rijkswaterstaat gewerkt.

Hij trouwde in Metslawier met Bouktje Sonnema - die in 2007 overleed - en met haar kreeg hij vier kinderen: drie zoons en een dochter. Sinds juni 2017 was Bakker de oudste man van Nederland en sinds 2018 van de Benelux, meldt Omrop Fryslân.