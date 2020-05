Sportscholen willen ook open: 'Wij zijn net zo schoon als een ziekenhuis'

Het belangrijkste argument van het kabinet om te wachten met het openen van fitnessclubs - en ook sauna's en wellnessbedrijven - is dat er op die plekken veel wordt getranspireerd en het virus zich daardoor makkelijker kan verspreiden. Maar volgens Wouters zijn de sportcentra net zo schoon als een ziekenhuis en kun je ook sporten zonder te transpireren. "Ik kan je ook een prima work-out geven waarbij je niet zweet, die goed is voor je vitaliteit en waar je ook nog gelukkig van wordt. En dan kan ik je buiten eventueel laten zweten, als dat het punt is."

Wouters wijst er ook op dat revalidatiecentra wel open mogen. "Daar gebeurt exact hetzelfde als in een sportschool. Er is apparatuur, er zijn professionals. Je mag straks wel gaan revalideren, en dan doe je eigenlijk hetzelfde als in een fitnessclub of sportschool, met ons protocol."

In dat protocol is geregeld hoe lessen moeten worden gepland, zodat er niet te veel bezoekers tegelijk naar binnen komen, welke routes ze binnen moeten volgen om afstand van elkaar te houden en hoe en wanneer er extra moet worden schoongemaakt. "Je kunt elkaar bijna niet tegenkomen en professionals kunnen erop toezien dat de lessen veilig en verantwoord worden gegeven."

De branchevereniging wil nu in gesprek met minister Van Rijn over de onvrede bij de sportscholen. "Ondernemers worden richting de afgrond geduwd. Deze bedrijven kunnen niet tot september dicht blijven. Dat is niet goed voor bedrijven, niet goed voor het personeel en ook niet voor de drie miljoen mensen die gebruik van maken van onze kennis en faciliteiten."

'Doodsteek voor veel sauna's'

Ook bij sauna's en wellnesscentra is het kabinetsbesluit slecht gevallen. Voorzitter Jos Keizer van de branchevereniging: "Uitstel tot 1 september is de doodsteek voor een groot deel van onze bedrijven."

Hij stelt dat zijn branche veel fysieke ruimte en mogelijkheden heeft en daarom juist eerder open zou kunnen. "Er ligt een goed protocol, Er is genoeg ruimte om de mensen te ontvangen. De anderhalve meter is geen probleem. We begrijpen het niet." Keizer pleit nu voor een uitgebreider financieel noodpakket voor zijn branche.