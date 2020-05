Rutte overstag: mondkapjes verplicht in ov, twijfels over nut blijven

In de vorige persconferenties over de coronamaatregelen peinsde premier Rutte er niet over om het dragen van mondkapjes te adviseren. Ook niet toen steeds meer andere landen dat wel deden. Maar vanavond kondigde de premier dan toch aan dat iedereen die vanaf 1 juni met het openbaar vervoer wil reizen verplicht een mondkapje moet dragen. Wie dat niet doet, kan een boete verwachten.

Hoewel het wetenschappelijke bewijs voor het nut van een mondkapje bij het bestrijden van het virus volgens de premier "dun" is, laat correct gebruik "een beperkt positief effect" zien. Vooral als het gaat om het voorkomen van het besmetten van een ander. Daarnaast is in sommige omstandigheden anderhalve meter afstand houden tot anderen simpelweg niet mogelijk, zei Rutte. Zoals in het ov, waar een mondkapje dan uitkomst biedt.

Zelfgemaakte mondkapjes

Er zit alleen wel een aantal haken en ogen aan die verplichting. Zo is het niet toegestaan om medische mondkapjes - die de beste bescherming bieden - te gebruiken, omdat die zijn bedoeld voor de zorgsector. Daar zijn beschermingsmiddelen nog altijd schaars.

Welke mondkapjes dan wel gedragen mogen worden, blijkt niet duidelijk uit de overheidsrichtlijnen. "Mensen moeten dit zelf regelen", zei Rutte toen hij na de persconferentie werd bevraagd over de mondkapjesverplichting. "Je kunt er zelf een maken, of je kunt er een kopen. Als het maar geen medisch mondkapje is."

Zijn woorden suggereren dat een mondkapje gemaakt van bijvoorbeeld een sok, zoals te zien in onderstaande tweet, is toegestaan.