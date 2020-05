Geroyeerde Azarkan weet van geen wijken: actie Denk-bestuur 'roekeloos'

Farid Azarkan blijft voor Denk fractievoorzitter in de Tweede Kamer, ook nu hij door het bestuur uit de partij is gezet. Dat zei hij op een persbijeenkomst op het partijbureau in Rotterdam.

De actie van het bestuur, onder leiding van partijvoorzitter Öztürk, was "onverstandig, onverantwoord en roekeloos", zei Azarkan. "Ik betreur deze daad, dit leidt nergens toe." Azarkan benadrukte dat hij is gekozen met 62.000 voorkeurstemmen en ziet geen reden om zijn werk neer te leggen. "Ik ben en blijf Denk."

Hij heeft een brief gekregen van het bestuur waarin staat dat hij niet langer mag spreken en handelen namens de partij. Daarop wil hij nog niet reageren. "Ik ga het vanavond lezen en bekijken met mijn adviseurs."

Imagoschade

Azarkan hoopt dat Öztürk uit het bestuur stapt. Verschillende lokale fractievoorzitters, de partijraad, het Kamerlid Kuzu en de jongerenafdeling van Denk hebben daar de afgelopen weken al meerdere malen op aangedrongen. Maar Öztürk wil niet weg.

Het bestuur telt inmiddels nog twee leden. "Dit leidt ertoe dat de partij verdeeld wordt", aldus de huidige fractievoorzitter, die vreest voor imagoschade. Er zijn al veel opzeggingen.

Öztürk, behalve partijvoorzitter ook het derde Kamerlid, kan wel in de fractie blijven, vindt Azarkan. Hij heeft al een paar keer gevraagd om een gesprek, zei hij, maar Öztürk wijst dat af en is volgens Azarkan al zes weken niet in Den Haag gezien.

Weer erger

Kuzu, die voor Azarkan fractieleider was, was ook bij de persbijeenkomst en staat achter Azarkan, zo heeft hij ook al met allerlei lokale fractievoorzitters via het officiële Twitter-account van Denk bekendgemaakt. "Elke dag dat je denkt dat het niet erger kan, wordt het toch weer erger."