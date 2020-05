Derde verdachte aangehouden voor woningexplosie Groningen

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in verband met de explosie afgelopen vrijdag in een flatgebouw in Groningen.

Het gaat om een 27-jarige man uit Groningen. Hij zit, net als de twee andere verdachten, in beperking. Dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie wil geen verdere informatie geven over de aanhouding.

De ontploffing was in een appartement in de stadswijk Beijum. Beide bewoners raakten daarbij lichtgewond. De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzochten de flat afgelopen weekend. Daarbij werd een explosieve stof gevonden.

De beide bewoners van het appartement zijn daarop aangehouden. Andere bewoners van de flat moesten tijdelijk ergens anders onderdak vinden. Zij mochten zondagavond weer naar huis, meldt RTV Noord.