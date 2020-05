Ruim 150 zieke en verzwakte grote grazers afgeschoten in Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen zijn afgelopen winter ruim 150 zieke en verzwakte grote grazers afgeschoten, heeft Staatsbosbeheer bekendgemaakt.

Tussen oktober en april zijn 139 edelherten, 6 paarden en 11 heckrunderen in het Flevolandse natuurgebied gedood. De dieren zijn afgeschoten om onnodig lijden tegen te gaan. Dit gebeurt elke winter.

De meeste edelherten werden in maart afgeschoten. Volgens een boswachter is het niet uitzonderlijk dat aan het eind van de winter relatief veel dieren sneuvelen. Dat zijn herten die in de voorgaande maanden verzwakt waren, meldt Omroep Flevoland.

De meeste gedode dieren zijn afgevoerd. Staatsbosbeheer heeft een aantal edelherten in het gebied laten liggen als voedsel voor bijvoorbeeld vossen en raven.