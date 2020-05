Auto-industrie snakt naar herstart: 'Geef klanten subsidie op nieuwe auto's'

De Franse industrie is voorzichtig begonnen met een herstart, na dramatische cijfers over april. Deze week gingen de eerste toeleveranciers open, volgende week gaan een aantal grote fabrieken weer beginnen. Een risico: want wie gaat die auto's afnemen?

De Nederlandse vraag naar auto's komt voor zestig procent voor rekening van lease- en verhuurbedrijven. En die bestellen sinds het uitbreken van de coronacrisis al nauwelijks meer voertuigen, zegt de Bovag. In april zijn de verkopen van nieuwe auto's hier dan ook meer dan gehalveerd ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Veel te veel suv's

Extra zorgen zijn er bij de Britten. In april werden hier maar net iets meer dan 4000 nieuwe auto's geregistreerd, ofwel 97 procent minder dan een jaar geleden in dezelfde maand. In absolute cijfers is het de slechtste verkoopmaand sinds 1946. Behalve het coronavirus, speelt bovendien ook nog de naderende brexit. Gevreesd wordt dat onderdelen en grondstoffen straks moeilijker de grens passeren.

Ook buiten Europa voelt de auto-industrie de klappen van het wegvallen van de vraag. Het Japanse Nissan heeft bijvoorbeeld besloten de Europese markt grotendeels links te laten liggen en zich te concentreren op Azië en de VS.

In Duitsland is besloten om met een werkgroep naar maatregelen te gaan kijken om de industrie te helpen. In juni zal de werkgroep rapport uitbrengen. Als er al belastinggeld wordt ingezet, vindt oud-Europarlementariër Gerbrandy dat daar bijvoorbeeld ook milieueisen aan gekoppeld moeten worden. "De industrie had moeite om tegemoet te komen aan de normen. Ze verkopen veel te veel suv's. Als we daar geen eisen aan stellen, wordt de subsidie een beloning van verkeerd gedrag."