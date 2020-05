Ska-zangeres Millie Small ('My boy lollipop') overleden

De Jamaicaanse zangeres Millie Small, die met het ska-nummer My Boy Lollipop een wereldwijde hit scoorde, is op 73-jarige leeftijd overleden. Ze was in de jaren 60 de eerste zangeres uit Jamaica die in het buitenland miljoenen platen verkocht en was een van de grondleggers van het genre ska.

Small nam het nummer in 1964 op in een studio in Londen. Het was een cover van een obscuur Amerikaans nummer uit 1956, dat buiten de stad New York niet echt werd opgepikt.

Smalls versie, met een vrolijke en haast kinderlijke zangpartij, kon de radiostations wereldwijd wel bekoren. Het nummer stond in Nederland twee weken in de Tijd voor Teenagers Top 10 van de VARA en behaalde een top 3-notering in de hitlijsten in de VS, het VK, Noorwegen en Ierland. In de VS stond het nummer in de lijsten tussen grootheden als The Beatles en The Rolling Stones.