Prominente Britse epidemioloog negeert eigen regel door minnares te ontvangen

Een van de belangrijkste Britse overheidsadviseurs in de coronacrisis is opgestapt omdat hij zich niet aan de regels heeft gehouden die hij zelf had geadviseerd. Epidemioloog Neil Ferguson trok zijn conclusies nadat hij had erkend een "inschattingsfout" te hebben gemaakt.

Hij liet tegen de adviezen in zijn (getrouwde) minnares langskomen, schreef The Telegraph. De Britse overheid adviseert burgers uitdrukkelijk niemand te ontmoeten buiten het eigen huishouden, ook geen familie of geliefden. Zonder dit soort drastische maatregelen, voorspelden Fergusons modellen, zouden er 250.000 Britten kunnen overlijden.

De wetenschapper betreurt het dat hij "de afstandsregels heeft ondermijnd" en zegt dat hij dacht dat hij immuun was, nadat hij positief was getest op het coronavirus en twee weken thuis had gezeten met symptomen van covid-19. Het is nog onduidelijk in hoeverre patiënten immuun worden.

Ferguson is de tweede Britse adviseur die het veld moet ruimen vanwege het overtreden van zijn eigen regels. Begin vorige maand trad medisch adviseur Catherine Calderwood van de Schotse regering af omdat ze een paar keer naar haar tweede huis was gereisd. Britten met een vakantiehuis zoeken daar in deze periode vaak hun toevlucht, wat in een aantal plaatsen op bezwaar stuit van de inwoners.