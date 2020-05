China roert zich weer in Hongkong: 'Betogers zijn politiek virus'

Door het coronavirus werd er minder gedemonstreerd in Hongkong door de prodemocratische beweging. China vreest dat, nu het aantal coronabesmettingen onder controle lijkt, mensen weer de straat op zullen gaan en de protestbeweging weer kan ontvlammen.

Van Pinxteren: "Het gebeurt weer, al is het niet zo massaal. Op 1 mei zijn mensen gaan demonstreren in een winkelcentrum. Ze hebben samen gezongen en de politie greep in met pepperspray."

Vorig jaar kwamen een miljoen mensen op de been om hun stem te laten horen tegen een omstreden uitleveringswet. De protesten richtten zich tegen de invloed van China. Duizenden demonstranten werden gearresteerd.

Arrestaties

Half april werden zeker veertien demonstranten opgepakt. Onder hen waren prominente leden van de protestbeweging, zoals de 81-jarige oprichter van de Democratische Partij van Hongkong en een mediamagnaat. Ze moeten op 18 mei voor de rechter komen.

"Een aantal van hen is op borgtocht vrijgelaten. Maar ze moeten zich dus nog verantwoorden voor hun rol in de demonstraties van vorig jaar. De kans dat ze gevangenisstraf krijgen, is heel reëel aanwezig."

Nieuwe veiligheidswetten

In het najaar staan er verkiezingen gepland in Hongkong en vooralsnog gaan die door. Van Pinxteren: "Ik denk dat dit alles ook veel te maken heeft met die verkiezingen." China vreest een herhaling van de vorige districtsverkiezingen: toen haalden de democraten een enorme meerderheid en werden de pro-Chinese krachten weggevaagd.

"Dat proberen ze te voorkomen. China wil dat zo weinig mogelijk democraten verkiesbare plaatsen krijgen: ofwel omdat ze in de gevangenis zitten, ofwel omdat ze zich niet verkiesbaar kunnen stellen. Nieuwe veiligheidswetten gaan dat misschien moeilijker maken voor democraten."