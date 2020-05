Droneshow Franchise Freedom in Rotterdam: 'Ik vind het echt ongekend'

"Dit had ik nooit verwacht, echt apart", zegt een vrouw die de lichtshow zag. "Rood-wit-blauw, het mooiste wat er is voor de bevrijding." Een buurvrouw legt het tafereel vast met haar mobiele telefoon. "Voor de kinderen later. Ik vind het echt ongekend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist dat drones verschillende kleuren konden hebben."

Teken van hoop

Het initiatief voor de show kwam van een kunstenaarsduo en een creatief bedrijf. "Op deze bijzondere Bevrijdingsdag zit de hele wereld vast in de greep van het coronavirus", zegt een van de organisatoren bij de regionale omroep. "Juist nu willen we meewerken om met dit kunstwerk een teken van hoop te geven. Herdenk, hoop en hou vol!" Zij willen vaker soortgelijke shows gaan organiseren.

Burgemeester Aboutaleb had toestemming gegeven voor de lichtshow. Vanwege de coronamaatregelen mocht die niet van te voren aangekondigd worden. Dit om te voorkomen dat te veel mensen op de kade zouden gaan staan kijken.

De show die gisteravond te zien was heet Franchise Freedom. Eerder was het schouwspel te zien in onder meer Miami, Amsterdam en op het festival Burning Man in Nevada in 2018.

De hele show is terug te zien op YouTube.