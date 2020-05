Nederlands bedrijf verkocht ruim 1,5 miljoen onbetrouwbare coronatests

Het Nederlandse biotechnologiebedrijf Inzek heeft ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare coronatestst verkocht, meldt dagblad Trouw.

De biozek-test, die belooft binnen tien minuten "zeer accuraat" te kunnen vaststellen of iemand corona heeft gehad, is volgens onderzoeksjournalisten al in ruim twintig landen verkocht en is ook verkocht aan circa vijftien Nederlandse ziekenhuizen en laboratoria en ruim honderd apotheken.

Een willekeurige gok

Twee onafhankelijke onderzoeken toonden aan dat de tests niet goed werken. Spaanse onderzoekers ontdekten dat de test in de eerste week nadat iemand klachten had gekregen, in minder dan de helft van de gevallen een juiste diagnose stelde. Dat geeft dezelfde betrouwbaarheid als een willekeurige gok. Een onderzoeker van de Georgetown Universiteit in Washington noemt de test in een klinische studie "rotzooi".

Volgens Marien de Jonge, onderzoeker in het Radboudumc, zijn de onbetrouwbare tests een groot gevaar voor de volksgezondheid. Hij maakt zich zorgen om mensen die geïnfecteerd zijn, maar bij wie de test desondanks uitwijst dat ze geen coronabesmetting hebben. "Zij zullen onterecht met een veilig gevoel de straat op gaan."

'Dutch Made'

Inzek verkocht de tests, die in China gemaakt worden, als 'Dutch Made'. Overheden en ziekenhuizen in Spanje, Rusland, Servië en Benin dachten daardoor een betrouwbaar Nederlands product te kopen. Inmiddels heeft het bedrijf die claim van de website verwijderd.

Inzek weerspreekt de bevindingen dat zijn tests onbetrouwbaar zijn. "Ik heb begrepen dat mijn product meer dan 90 procent betrouwbaar is", liet eigenaar Zeki Hamid van het bedrijf weten aan Trouw.

Volgens de Europese Commissie en het RIVM bestaan er nog geen betrouwbare sneltests die antilichamen tegen corona kunnen aantonen.